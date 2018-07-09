Летом в Томске появятся 54 комплекса уличных тренажеров

9 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Летом 2018 года на придомовых территориях, у школ и в муниципальных загородных лагерях установят 54 комплекса тренажеров по программе «От томского двора до Олимпийского пьедестала», сообщает пресс-служба мэрии.

Каждый такой физкультурно-спортивный комплекс оснащен необходимыми снарядами для сдачи нормативов ГТО и содержит информационный стенд о том, как получить значок «Готов к труду и обороне». В состав комплексов входят гимнастическая скамья, уголки-подлокотники для подъема ног, турник-перекладина и тройной турник, два вида альпинистских щитов, канат, гимнастические кольца, рукоходы, параллельные брусья, тренажеры на упражнения «Разведение ног в стороны стоя», «Имитация ходьбы», «Вращение и скручивание сидя».

В контрактах, подписанных с подрядчиками, обозначены требования к соответствию конструкций ГОСТ и стандартам безопасности, а также гарантийный срок на все виды работ и материалов в течение двух лет.

Первыми к работе уже на этой неделе планируют приступить бригады в Ленинском районе. На 2018 год здесь определены адреса восьми придомовых территорий: пр. Ленина, 261, ул. Асиновская, 7а, ул. Ленская, 31, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 20, ул. Говорова, 62, ул. Ференца Мюнниха, 11, пр. Мира, 39 и пер. Красный, 4. Работы по монтажу конструкций завершатся до конца июля.

Полный перечень площадок для установки тренажеров смотрите на сайте городской администрации.

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