Кристаллы для лазеров с лучшими в мире параметрами производят в Томске

Томский Обзор / Фото: 9 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Компания «Кристалл-Т», резидент особой экономической зоны «Томск», разработала собственную технологию, по которой выращивает кристаллы для производства лазеров с лучшими характеристиками среди мировых аналогов, сообщает региональный инновационный портал. Лазерные комплексы используются во многих отраслях современного производства, в том числе машиностроении, космической технике, электронике, медицинском приборостроении.

«Среди зарубежных производителей кристаллов в мире в плане серьезной конкуренции можно рассматривать две конкурирующие с нами компании — во Франции и Израиле. Но по качеству выпускаемых кристаллов мы их значительно превосходим. Так, например, мощность лазера зависит от диаметра луча, размеров сечения. И если импортные изделия выпускаются световой апертурой до 9 мм, то мы уже производим на 16 мм. Секрет — в технологии», — говорит директор компании Виктор Краковский.

Технологический цикл выращивания кристалла занимает в среднем 70-80 дней. Чтобы получить крупный кристалл, внутрь цилиндра из особого материала (платиновый тигль) помещают расплав из окислов фосфора, титана и калия. На корундовой трубке крепится затравка материала, из которого вырастет большой кристалл. Температуру в цилиндре доводят до 1000 градусов по Цельсию (затем ее постепенно снижают), а реверсное вращение постоянно смешивает расплав. После того, как полученный кристалл весом, в среднем, 470 г остынет, его режут на более мелкие необходимого размера, которые затем шлифуют, поляризуют и наносят специальное покрытие.

«Свойства кристаллов зависят от химического состава раствора, температурно-временных и динамических условий роста, — объясняет Виктор Краковский. — Благодаря специальному раствору и технологии выращивания, наши кристаллы по оптической мощности в десятки раз превосходят материалы других компаний».

Данная технология выращивания разрабатывалась под руководством профессора Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Виктора Краковского около четырех лет. В настоящее время компания «Кристалл Т» выпускает свыше 200 изделий в год, в составе которых используются кристаллы собственного производства. Высокая однородность, удельное сопротивление, оптическая прочность позволяют применять материал в медицине, машиностроении, военной промышленности в качестве затворов для лазерных излучателей, оптико-электронных схем. При этом кристаллы томского производителя значительно дешевле аналогов.

Компания «Кристалл Т» была основана в 2008 году и сразу стала резидентом ОЭЗ технико-внедренческого типа «Томск». В 2016 году на базе предприятия была открыта базовая кафедра «Функциональная радиоэлектроника» ТУСУР, где готовятся специалисты под свои проекты.

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