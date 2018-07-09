Томичи поддерживают акцию Межениновской птицефабрики «Вырасти чемпиона»

9 июля 2018 / На правах рекламы / Фото: Межениновская птицефабрика

С началом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Межениновская птицефабрика запустила благотворительную акцию «Вырасти чемпиона». В её рамках томичи смогут помочь развитию томского детского футбола.

Чтобы принять участие в акции необходимо всего лишь купить один из «летних» продуктов птицефабрики со специальной наклейкой. Так, взяв отмеченные надписью «Вырасти чемпиона» шашлыки, колбаски, купаты или недавно появившиеся в продаже снеки томичи окажут небольшую, но необходимую поддержку детскому спорту — с каждой проданной упаковки птицефабрика передаст до 10 рублей Детской юношеско-спортивной школе №17, которая воспитывает юных футболистов.

Всего по итогам акции школа получит 200 тыс. рублей. Благодаря этому у её воспитанников появится дополнительный инвентарь, форма, а также средства для поездки на разного рода соревнования.

«Мы считаем, что в Томске есть талантливые ребята и каждый из нас может помочь вырастить будущего чемпиона, который, возможно, будет представлять Россию в одном из грядущих Чемпионатов мира по футболу», — считают организаторы акции.

«Вообще наша фабрика, как одно из градообразующих предприятий не может оставаться в стороне от тех процессов, которые происходят в стране. Это касается и детского спорта. Межениновская птицефабрика выполняет очень много функций, много социальных программ. Мы посчитали, что можем не только сами помогать, но и вовлекать в это наших покупателей. Ведь покупая продукты, участвующие в акции, они не только покупают продукт, но и сами участвуют в нашей социальной программе, помогают детскому спорту», — сообщил заместитель генерального директора Межениновской птицефабрики по коммерческим вопросам Виталий Пивоваров. Он также отметил, что в случае успеха Межениновская птицефабрика будет проводить подобные мероприятия многократно.

Глядя на события в Чемпионате мира по футболу, можно с уверенностью заявить, что футбол в России жив! Судя по увеличению продаж продукции со стикерами в рамках социальной акции, томичи хотят поддержать наших юных спортсменов.

Межениновская птицефабрика рада быть организатором благотворительной акции «Вырасти чемпиона» и обязательно будет продолжать это хорошее дело.

Принять участие в акции можно на протяжении всего Чемпионата мира по футболу с 15 июня по 15 июля. Акционная продукция, отмеченная специальной наклейкой, будет продаваться во всех магазинах города.

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