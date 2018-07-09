Количество выпускников-стобалльников в Томске увеличилось до 36 человек

9 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Накануне еще 5 томских выпускников пополнили список стобалльников, сообщила пресс-служба городской администрации. Мэр Томска Иван Кляйн поздравил ребят, чьи результаты по разным предметам ЕГЭ стали известны в последние дни, и вручил им сертификаты на выплату именной стипендии администрации города Томска, памятные наручные часы и нагрудный знак «ЕГЭ-100».

«Желаю всем вам не сбавлять темпа, также успешно учится дальше, потому что знания- это самое ценное, что дает нам жизнь. Впереди вас ждут самые счастливые студенческие годы. Учитесь, получайте качественное образование, влюбляйтесь, создавайте крепкие семьи и обязательно оставайтесь жить и работать в Томске!», – напутствовал выпускников Иван Кляйн.

Анастасия Щукина (Лицей ТГУ) показала отличные знания по естествознанию, Юлия Глушкова (Гуманитарный лицей) и Полина Капантина (гимназия № 2) - по литературе, Олег Павлов (гимназия № 2) - по физике и Александр Куренбин (школа № 12) - по географии. Таким образом, по результатам ЕГЭ 2018 года 36 выпускников из 16 учреждений образования Томска получили 100 баллов. Ирина Лемеш (Лицей при ТПУ) и Пушкарев Иван (Гуманитарный лицей) набрали по 200 баллов, а Глеб Уткин (Лицей при ТПУ) сдал 3 предмета ЕГЭ на 300 баллов.

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