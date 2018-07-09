На «Семилуженском поле» встретятся воины Средневековья, солдаты Первой мировой и красноармейцы

9 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

21 июля в селе Семилужки Томского района пройдет первый фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле», на котором гости смогут познакомиться с разными историческими эпохами, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

На площадках Средневековья, представленных томскими клубами «Химера», «Ворон» и «Булат», можно будет увидеть показательные бои, познакомиться с настольными и подвижными играми того времени, принять участие в турнире лучников и попробовать испечь хлеб в глиняной печи.

В лагере служилых людей зрители увидят реконструкцию военной и бытовой культуры Московского царства и народов Сибири XVI-XVII веков. Для всех желающих организаторы проведут экскурсии, предложат сделать фотографии и научиться азам пушкарского дела.

Возле Дорожного павильона цесаревича военно-исторический клуб «Томский пехотный полк» окунет гостей фестиваля во времена Первой мировой войны. Здесь можно будет познакомиться с экипировкой солдат, узнать о роли томских формирований в сражениях на фронтах Первой мировой, проверить свои знания в викторине, а самый эрудированный участник в качестве награды получит возможность выстрелить из настоящего мушкета.

Историю Великой Отечественной войны представят объединения «Крепость», «Поисковый отряд «Патриот» и «Гвардия». На площадке будет выставлено около 13 единиц стрелкового оружия вермахта и Красной армии, на Семилуженском пруду планируется сделать реконструкцию «Форсирование Днепра».

Первый фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле» пройдет 21 июля в селе Семилужки Томского района. Начало в 10.00.

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