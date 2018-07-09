В Томске на улице Лазо снесли 420 гаражей

Томский Обзор / Фото: 9 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

С начала 2018 года в Томске демонтированы более 400 самовольно установленных гаражей и торговых павильонов, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Одним из самых крупных объектов, подлежащих демонтажу, стал комплекс из 420 гаражей, расположенных по ул. С. Лазо. По поручению мэра Ивана Кляйна об освобождении городских территорий от самовольно установленных объектов 22 июня собственникам объектов были направлены требования о добровольном демонтаже. Демонтажные работы начались с 1 июля, на сегодня снесены 360 из 420 гаражей. После завершения сноса конструкций администрация Октябрьского района примет решение о дальнейшем благоустройстве территории. Так, в районную администрацию уже поступили обращения от жителей, которые предлагают организовать здесь автопарковку и высадить газонную траву.

Кроме того, с начала года в Томске снесены 35 торговых павильонов, владельцы которых не имели прав на размещение объектов нестационарной торговли. Их вывезли на специализированный полигон для хранения. Собственники смогут забрать эти конструкции, возместив расходы бюджета на демонтажные работы.

«Число гаражей-«самостроев» в Томске все еще измеряется тысячами, и в администрацию города регулярно поступают жалобы на состояние этих объектов и помехи, которые они создают для ремонта коммунальных сетей, - подчеркнул мэр Иван Кляйн. – В 2017 году администрация демонтировала 1114 гаражей и сараев, на этот год мы ставим план выполнить не меньший объем работ».

Добавим, согласно установленному порядку, перечень подлежащих демонтажу объектов, определяется районными администрациями в результате рейдов и обращений томичей. Владельцам самовольно установленных гаражей, сараев и других конструкций предъявляют требование об освобождении земельного участка в 14-дневный срок. За этим следует добровольный или принудительный демонтаж.

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