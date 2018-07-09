В Томской области ожидается аномальная жара

Томский Обзор / Фото: 9 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

С 11 по 16 июля в области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха + 30° С и выше, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В жаркую погоду следует избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Отдыхая у воды, не следует оставлять маленьких детей и людей в нетрезвом состоянии без присмотра.

Жаркая и ветреная погода способствует увеличению числа природных пожаров. Будьте осторожны с огнем! Крайне опасно разводить костры на территории дачных участков, частного жилого сектора, в лесу, местах отдыха, сжигать мусор, проводить любые огневые работы.

В жаркую погоду снижается работоспособность и внимательность человека. Водителям всех видов транспорта следует быть внимательными за рулем.

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