С 9 июля на детских площадках Томска будут работать вожатые
Вожатые педагогического отряда «Городское лето» открывают вторую смену проекта, сообщает администрация города Томска. С 9 по 20 июля студенты ТГПУ будут организовывать досуг детей, которые остались на лето в городе.
Участников проекта ждут подвижные игры, квесты на смекалку, кружки по лепке, аппликации и спорту. Тематика сезона посвящена Году добровольца – «Дорогою добра...». Дети будут знакомиться с направлениями движения волонтёров, их историей.
Культурно-образовательная программа для маленьких томичей будет организована ежедневно с 10.00 до 14.00 часов с понедельника по субботу по следующим адресам:
ул. Нефтяная, 10;
пер. Ботанический, 4/1;
ул. Нахимова, 15;
ул. Сибирская, 115;
ул. 4-я Заречная, 40;
Иркутский тракт, 27/1;
ул. С. Лазо, 27/1;
ул. К. Ильмера, 25;
ул. Ленская, 51;
ул. Говорова, 48.
Планируется, что за весь летний период площадки проекта посетит около тысячи маленьких томичей.