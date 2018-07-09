С 9 июля на детских площадках Томска будут работать вожатые

9 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Вожатые педагогического отряда «Городское лето» открывают вторую смену проекта, сообщает администрация города Томска. С 9 по 20 июля студенты ТГПУ будут организовывать досуг детей, которые остались на лето в городе.

Участников проекта ждут подвижные игры, квесты на смекалку, кружки по лепке, аппликации и спорту. Тематика сезона посвящена Году добровольца – «Дорогою добра...». Дети будут знакомиться с направлениями движения волонтёров, их историей.

Культурно-образовательная программа для маленьких томичей будет организована ежедневно с 10.00 до 14.00 часов с понедельника по субботу по следующим адресам:

ул. Нефтяная, 10;

пер. Ботанический, 4/1;

ул. Нахимова, 15;

ул. Сибирская, 115;

ул. 4-я Заречная, 40;

Иркутский тракт, 27/1;

ул. С. Лазо, 27/1;

ул. К. Ильмера, 25;

ул. Ленская, 51;

ул. Говорова, 48.

Планируется, что за весь летний период площадки проекта посетит около тысячи маленьких томичей.

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