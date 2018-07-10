В Томской области восстановлено авиасообщение с поселком Новый Васюган

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

В июле, впервые после 24-летнего перерыва, будут восстановлены пассажирские авиаперевозки по маршруту Каргасок – Новый Васюган – Томск, сообщает администрация Томской области.

Они будут выполняться авиакомпанией «СиЛА» на 15-местном самолете Ан-28. Полет на высоте 3 300 метров из Каргаска в Новый Васюган занимает 55 минут, из Нового Васюгана в Томск — два часа.

С учетом 50-процентной областной субсидии стоимость полета по всему маршруту составит 7 тысяч рублей. До этого жители Нового Васюгана могли добраться до большой земли по реке или зимнику. Полет на вертолете только до Каргаска обходился нововасюганцам около 9 тысяч рублей, говорится в сообщении.

По словам генерального директора авиакомпании «СиЛА» Андрея Богданова, компания-перевозчик готова увеличить частоту перелетов при условии стабильно высокого спроса на них.

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