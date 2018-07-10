Названа дата второго международного легкоатлетического марафона в Томске

10 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

В Томске подвели организационные итоги первого международного легкоатлетического марафона, который прошел в Томске 11 июня этого года и вошел в ТОП-5 лучших российских забегов после Москвы, Санкт- Петербурга, Казани и Екатеринбурга, сообщает мэрия Томска.



Как отметили организаторы, среди особенностей томского марафона — то, что более 40% бегунов были иногородними. В Томск из разных городов СФО прибыло более 800 человек. В забеге приняли участие 30 лучших атлетов страны, которые отметили, что томская трасса по видовым и техническим характеристикам сегодня лучшая в Сибири.

Уже назначена дата следующего массового забега — он состоится 9 июня 2019 года. Второй томский международный легкоатлетический забег будет также посвящен Дню города.

Учитывая положительную оценку, данную мероприятию участниками и экспертами, мэр Томска Иван Кляйн предложил считать международный легкоатлетический марафон главным событием Дня города, включить его в список туристических событий Томска и выделить проведение томского Кубка вузов во Всероссийские соревнования по легкой атлетике для студентов всей России.

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