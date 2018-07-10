Назначен новый начальник департамента ЖКХ Томской области

10 июля 2018 / Томский Обзор

Новым начальником департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области стал Яков Грель, сообщает пресс-служба областной администрации.

Яков Грель родился в 1978 году в Северске. В 2002-м окончил Юридический институт Томского государственного университета. В 2002–2005 годах обучался в аспирантуре Института философии и права СО РАН, в 2006-м защитил кандидатскую диссертацию. С 2005 по 2007 годы работал в Томском городском фонде «Свой Дом» по вопросам реформы ЖКХ. Совместно со специалистами Думы Томска участвовал в разработке программы по субсидированию капитального ремонта многоквартирных домов в Томске. С 2007-го по 2018-й — председатель правового комитета, затем заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска. Женат, воспитывает дочь, - говорится в биографии, опубликованной на сайте областной администрации.

Юрий Баев, ранее возглавлявший департамент ЖКХ и госжилнадзора Томской области, оставил пост в связи с назначением на должность начальника областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи.

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