В Томском госуниверситете появилось трехмерное граффити (ФОТО)

10 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-службы ТГУ

На главной аллее университетской рощи ТГУ появились 3D-часы, сообщает пресс-служба вуза. При съемке с определенной точки рисунок на асфальте на фото кажется объемным.

Рядом с часами есть специальная метка («фото») – это наиболее удобная точка для фотосъемки. Тот, кого фотографируют, может расположиться в центре часов или выбрать другой удачный ракурс. Правильно сделанная фотография позволить увидеть 3D-эффект.

На часах "установлено" время 11:10. По словам заместителя начальника управления нового набора ТГУ Анны Коршуновой, это подсказка для каждого абитуриента ТГУ. 26 июля в 11:10в кофейне Starbooks (за Центром культуры ТГУ) состоится необычное интервью с человеком, который знает всё о поступлении в университет.

Тэги/темы: