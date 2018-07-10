Благоустройство нижней террасы Лагерного сада начнется 16 июля

10 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С 16 июля подрядчики приступят к реализации проекта благоустройства нижней террасы Лагерного сада, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы будет вести подрядчик ООО «ГОЛДЕН СТРОЙ», который был определен в результате конкурсных процедур. Стоимость работ по контракту составит 17,8 млн рублей, выполнены они должны быть до 30 августа.

В 2018 году на нижней террасе Лагерного сада будет обустроена площадка для проведения концертов, массовых мероприятий. Проект включает переоборудование расположенных у сцены трибун на 3000 зрителей, террасирование склона, восстановление газонов и покрытий, обустройство площадки с большим экраном для визуализации мероприятий.

В настоящее время рабочие предприятия изготавливают закладные детали для бетонирования трибуны. Демонтажные работы начнутся сразу после завершения трансляции футбольных матчей полуфинала и финала Чемпионата мира-2018.

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