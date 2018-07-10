В томской «Тайге» будут отрабатывать работу беспилотников
В Томской области запущен новый федеральный проект «Тайга», сообщает пресс-служба обладминистрации. Проект предполагает создание опытного района доставки грузов и выполнения других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов.
Предполагается, что беспилотная авиация сможет оказывать сервисно-транспортные услуги нефтяникам, газовикам, лесникам, энергетикам, спасателям и представителям других отраслей в труднодоступных районах области.
Старт проекту был дан на межведомственной рабочей группе коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации, которая проходит в Томске 10 июля.
По словам члена коллегии ВПК РФ Олега Мартьянова, задача томского аванпроекта — убедить разработчиков и потребителей в его выгодности и эффективности. "Сегодня в Томске мы будем говорить о полезной нагрузке, о системе управления и наземной инфраструктуре беспилотной авиации», - отметил он.