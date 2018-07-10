Томские врачи 11 часов спасали жизнь пациента

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

11 часов длилась операция в Томской больнице скорой медицинской помощи, пишет пресс-служба администрации Томской области. Семеро врачей спасали жизнь молодого человека, который на машине для картинга выехал на трассу и столкнулся с встречным автомобилем.

«Пациент поступил в шоковом состоянии с диагнозом «политравма, множественные открытые и закрытые переломы верхних и нижних конечностей, ушиб головного мозга». Из-за полученных тяжелых травм у него начало развиваться опасное осложнение. Врачи анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, терапевты купировали осложнение и успешно провели цикл высокотехнологичных операций, что позволяет добиться полного восстановления», — рассказал главный врач медучреждения Олег Попадейкин.

Всего за 32 дня, прошедших с момента аварии, пациенту было проведено восемь операций. Первая, самая сложная, продлилась 11 часов. Сейчас он в удовлетворительном состоянии, выписан, но продолжает наблюдаться у специалистов БСМП, которые будут корректировать реабилитацию до полного восстановления.

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