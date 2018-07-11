Первые в этом сезоне «Лекции на траве» в Томске пройдут на крыше

11 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: из группы мероприятия «Вконтакте»

12 июля состоится первое в этом сезоне мероприятие проекта «Лекции на траве». Оно пройдет на одной из крыш в центре Томска, сообщается в группе мероприятия «Вконтакте».

В день открытия пройдут две лекции. Психотерапевт и психиатр, сотрудник НИИ психического здоровья Антон Сорокин прочтет лекцию на тему «Две стороны силы: агрессия и злость», в которой расскажет о злости и агрессии в контексте гештальт-терапии и о полезных сторонах этих чувств, а также даст способ работы со своими агрессивными импульсами в виде интерактивного упражнения.

Затем преподаватель факультета журналистики ТГУ и актриса театра-студии «Ступени» Василиса Азарова расскажет об «Инструментах самоподдержки, или что делать с собой, когда плохо, трудно, грустно». она поможет выяснить, в каком «автомобиле» вы едете по жизни и как взять руль в свои руки.

На сегодняшний день, по словам организаторов, все 50 мест уже заняты. Но лекции 19 июля планируется провести на траве, там количество мест будет неограниченным.

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