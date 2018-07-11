Томские полицейские спасли детей от устроенного ими лесного пожара (ФОТО)

11 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томской области сотрудники полиции уберегли детей от лесного пожара, который те сами же и устроили, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

10 июля экипаж сотрудников ГИБДД в составе лейтенантов полиции Артема Шатохина и Максима Мыльникова обратил внимание на густые клубы дыма в лесополосе, расположенной возле поселка Тахтамышево Томского района. Сотрудники полиции сообщили о возникновении пожара в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Томской области и сотрудникам МЧС, и сами направились к месту горения.

У огня инспекторы ГИБДД увидели двоих несовершеннолетних. Дети самостоятельно пытались затушить пламя на площади более десяти квадратных метров, находясь в зоне задымления и подвергая свою жизнь опасности, говорится в сообщении.

Полицейские отвели ребят на безопасное место и сами начали тушить пожар. Дело закончил прибывший на место возгорания пожарный расчет.

В ходе беседы с детьми полицейские выяснили, что мальчики 10 и 12 лет развели костер, для того чтобы запечь в нем картофель. Но из-за сильного ветра пламя вышло из-под контроля и начало стремительно распространяться. Инспекторы убедились в том, что дети не пострадали, и провели с ними профилактическую беседу.

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