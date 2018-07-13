В начале августа в Томске пройдет 10-й фестиваль чая

13 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Катерина Кавлакан. Из официальной группы фестиваля

С 3 по 5 августа на экологической базе отдыха «Зорька» в селе Заварзино под Томском пройдет Х фестиваль чая, сообщают организаторы мероприятия.

В программе фестиваля — чаепития, дегустации и мастер-классы, чайная фармакология и чайная кулинария, ярмарка и концерты. Подробную программу можно посмотреть в группе фестиваля «Вконтакте».

Почетный гость фестиваля — легенда чайного мира, чаевед, специалист по китайской культуре Илья Бадуров, который сейчас живет в Китае.

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