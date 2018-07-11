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Томская область удостоена диплома фестиваля «Архитектурное наследие»

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На Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» Томская область награждена дипломом за победу в номинации «Региональные программы, направленные на охрану архитектурного наследия» смотра-конкурса «Регионы России», сообщает пресс-служба областной администрации.

В рамках номинации конкурса «Регионы России» начальник областного Центра по охране памятников Инна Кондратьева презентовала программу «Сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры на территории Томской области».

«Эту программу Томская область реализует с 2013 года, — пояснила Инна Кондратьева. — В нее включены объекты культурного наследия, находящиеся в региональной и федеральной собственности, в том числе знаковые для Томска и знаменитые далеко за его пределами Доходный дом Орловой (пер. Нахановича,3), Дом Асташева (пр. Ленина, 75), деревянный дом XIX века писателя Шишкова и другие культовые объекты. Организатором и куратором программы, которая определяет тип капремонта, виды работ и конструктив памятников, является комитет по охране объектов культурного наследия Томской области, а реализует мероприятия наш центр».

Областное государственное автономное учреждение культуры «Центр по охране памятников» также удостоено диплома смотра-конкурса.

Фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие» собрал в московском Манеже лучших специалистов в области изучения, выявления, охраны и реставрации памятников архитектуры и градостроительства. Программа форума объединила научные конференции, четыре смотра-конкурса («Регионы России», «Лучший объект сохранения и развития», «Лучшая студенческая работа» и «Лучшее печатное издание») и тематические выставки 23 регионов России.

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