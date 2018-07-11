Первыми финансирование венчурного фонда ТГУ получат «метки-хамелеоны» для проверки продуктов

11 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Венчурный фонд Томского государственного университета одобрил первый проект, которому будет оказана финансовая поддержка, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые и студенты ТГУ будут создавать термоактивные «метки-хамелеоны», которые помогут покупателям магазинов точно установить, соблюдался ли температурный режим хранения того или иного продукта. Особенно актуальна такая технология для проверки замороженных продуктов. В случае их разморозки термометка изменит цвет, и по ней легко будет определить повторную заморозку товара.

– Хочется поздравить всех причастных к этому знаковому событию для ТГУ, для бизнес-экосистемы университета, для региона в целом. Работа фонда посевных инвестиций – это необходимый элемент для создания инновационной и предпринимательской среды в регионе, – подчеркнул проректор ТГУ по инновационной деятельности Константин Беляков. – Благодаря этому появился совершенно новый инвестиционный трек развития – от разработанной технологии до готового продукта через инвестиции.

Венчурный фонд продолжает принимать заявки на инвестирование не только университетских, но и региональных стартапов. Приоритетными для поддержки станут проекты в таких направлениях, как нейротехнологии, 3D-печать, проекты в области виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) реальности, интернета вещей в здравоохранении.

Фонд работает со стартапами на разных уровнях – помогает взаимодействовать с партнерами, выводить продукт на рынок РФ и за ее пределы, участвует в запуске производства, занимается PR-продвижением разработки и участвует в привлечении дополнительных инвестиций.

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