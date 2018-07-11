Томский госстройнадзор оштрафовал застройщиков на миллион рублей

11 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Маша Аникина

В первом полугодии 2018 года Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области проверила 279 объектов капитального строительства и провела 158 проверок строящихся и реконструируемых объектов, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Как сообщил начальник ГИ Госстройнадзора Томской области Андрей Пацуков, в результате проверок инспекторы выявили 57 административных правонарушений, выдали 57 предписаний об их устранении и сделали 24 предостережения о нарушении проектной документации или градостроительного законодательства.

«Из 57 рассмотренных административных правонарушений только 24 завершились наложением административного штрафа. Общая сумма денежных санкций превысила один миллион рублей, из которых 752 тысячи рублей уже поступили в бюджет», — уточнил Андрей Пацуков.

Среди нарушений, допущенных застройщиками, традиционно лидируют нарушения технологии производства работ и проектной документации (36 %) и неисполнение уже сделанных предписаний (47 %). Случаи «самовольного» (без разрешения) строительства объектов, факты производства работ без допуска саморегулируемой организации, а также эксплуатация объектов капстроительства без разрешения на ввод в эксплуатацию носят единичный характер.

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