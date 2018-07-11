Эколог ТГУ: самая грязная река Томска становится чище

11 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Самая загрязненная в Томске река — Ушайка — в последние годы становится чище. К такому выводу пришла магистрантка кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии БИ Анна Коновалова, по сообщению пресс-службы вуза. Дипломная работа выпускницы посвящена комплексной оценке состояния реки Ушайки и ее водоохранной зоны. Предметом исследования стали выпуски сточных вод и несанкционированные свалки в пределах Томска. Согласно выводам молодого специалиста, за последние два года состояние водоема улучшилось, но все еще оставляет желать лучшего.

— Когда встал вопрос о теме выпускной работы, мы с заведующим кафедрой и моим научным руководителем выбрали Ушайку, — говорит Анна Коновалова. — В Томске немного водных объектов, Ушайка является одним из наиболее значимых. Кстати, изучать ее наши исследователи начали более ста лет назад. В 1889 году, вскоре после открытия Императорского Томского университета, профессор кафедры фармации и фармакогнозии Эдуард Леман провел анализ всех водных источников города — Ушайки, Томи, всех ключей и колодцев — с целью использования их населением Томска для питья.

В исследовании, проведенном магистранткой БИ ТГУ, оценивалась концентрация 22 веществ, в первую очередь внимание обращалось на содержание в воде аммоний-иона (растворенный аммиак), нитритов и фосфатов. Отмечено, что наблюдаются значительные колебания их концентрации в воде, это обусловлено, прежде всего, сбросами хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод.

— Незаконный выпуск, в основном, на совести горожан, — говорит Анна Коновалова. — Но вместе с тем есть и производственные сбросы. Всего установлено 17 мест несанкционированного сброса воды. Все эти пункты нанесены на карту-схему, данные проанализированы и переданы в Верхнеобское бассейно-водное управление для принятия мер.

Наряду с этим Анна Коновалова разработала карту-схему, на которой обозначены все несанкционированные свалки. По словам молодого специалиста, их количество постепенно сокращается. Так, например, в 2015 году томские каякеры во время сплава насчитали 28 свалок на берегах реки. В 2017 году в ходе маршрутных исследований было обнаружено уже 13 сравнительно небольших свалок, общая площадь которых составила 42 квадратных метра.

В работе указано, что улучшение состояния реки началось в 2011 году, когда была проведена очистка русла. После этого в воде заметно снизилась концентрация аммоний-иона: в 2010 году класс качества воды в устье соответствовал 4 Б (грязная), а в 2016 году улучшился до значения 3 Б (загрязненная).

— К сожалению, работы по очистке водоохранной зоны носят нерегулярный характер, — отмечает Анна Коновалова. — Нужно добавить, что Ушайка имеет большой рекреационный потенциал, который пока недооценен. Если использовать его в полной мере, река могла бы иметь такую же популярность, как Белое озеро, которое является одним из любимых мест отдыха томичей.

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