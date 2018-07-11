В Томске стартовал набор волонтеров на эстафету огня Зимней универсиады

11 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: официальный сайт Зимней универсиады

Томск примет эстафету огня Всемирной зимней универсиады 15 декабря 2018 года. Заявки на участие волонтеров принимаются до 5 сентября, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В отборе могут принять участие жители Томской области в возрасте от 18 лет с опытом волонтерской деятельности не менее двух лет.

Заявки принимаются на электронный адрес solonina_i@mail.ru с указанием в теме письма «Волонтер Универсиады». К заявке необходимо прикрепить сканы согласия на обработку персональных данных, фото 3*4, паспорта (основная информация, прописка или скан временной регистрации), волонтерской книжки, а также резюме в формате *doc. В случае отсутствия темы письма, сканов, прикрепленных документов заявка не принимается к рассмотрению. Участники заочного отбора по итогам конкурса будут приглашены на собеседование.

Дополнительная информация: (3822) 46-71-88 (Инесса Леонидовна Солонина, главный специалист комитета по молодежной политике).

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске 2–12 марта 2019 года. Ее участниками станут около 3 000 человек, состязания пройдут по 11 зимним видам спорта, будет разыграно 76 комплектов наград. Эстафета огня Всемирной зимней универсиады пройдет по 30 городам России.

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