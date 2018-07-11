В Томске начали демонтаж здания профилактория ТГУ

11 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

На этой неделе в Томске начали демонтаж аварийного здания по пр. Ленина, 49, в котором ранее располагались общежитие и профилакторий ТГУ.

По словам главы управления информационной политики вуза Юлии Эмер, работы планируется закончить к осеннему учебному сезону. После этого на площадке проведут дополнительные исследовательские работы и начнется проектирование восстанавливаемого корпуса.

Напомним, ранее в здании располагались общежитие ТГУ №4, профилакторий и гостиница.

Решение усилить конструкцию северного крыла было принято еще весной 2015 г. После осмотра северного крыла осенью 2015 г., специалисты из ТГАСУ, выступившие в качестве экспертов-подрядчиков, подготовили прогноз об обрушении здания. В сентябре того же года была огорожена территория вокруг аварийного участка здания и проведено выселение студентов. Параллельно было сделано усиление межэтажных перекрытий путем установки специальных ряжевых опор, которые и взяли на себя всю нагрузку вместо фундамента.

Ожидаемое обрушение торцевой стены левого крыла здания произошло в марте 2016 г. Второе — через месяц, в апреле 2016 года. К тому моменту из здания перевели не только общежитие, но и профилакторий, и гостиницу. После обрушений специалисты ТГАСУ провели повторное обследование здания, по результатам которого решалось, сносить или реконструировать общежитие.

Проект на демонтаж аварийного крыла здания был получен вузом в августе 2016-го, а в сентябре того же года разрушенная часть общежития была снесена. После был разработан проект поэтапного демонтажа оставшихся блоков.

Здание общежития входит в комплекс университетских общежитий, построенных в 1950-е годы в стиле сталинского ампира.

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