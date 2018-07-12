Парковка на площади Ленина в Томске будет обустроена за счет инвесторов

12 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

До 1 августа на площади Ленина, в той части, где расположены торговые точки, рестораны и отели, появится новая парковочная зона, сообщает пресс-служба городской администрации. Об этом говорилось на рабочем совещании, которое глава города провел с арендаторами зданий, расположенных на этой территории. Все работы по обустройству парковки и ответственность за ее содержание возьмут на себя инвесторы.

«Благоустройство этой территории должно быть выполнено в едином стиле – это касается тротуарной плитки, бордюрного камня, опор освещения, которые сегодня нужно привести в нормативное состояние, либо заменить на новые. Все посадки, которые есть вдоль пешеходной дорожки, должны быть сохранены. Условия позволяют обустроить здесь небольшую парковку, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, но при одном условии, что это не нарушит дорожного движения», – подчеркнул глава Томска Иван Кляйн.

После этого по распоряжению мэра Томска будет отремонтирован фасад здания на пл. Ленина, 11. Ответственность за внешний вид памятника согласно законодательству, несут собственники и управляющая компания. В конце июня управляющей компании «Прогресс» было выдано предписание о ненадлежащем содержании здания и устранении недостатков.

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