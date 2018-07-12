Сегодня состоится внеочередное заседание областной думы по пенсионному вопросу

12 июля 2018 / Томский Обзор

12 июля в 15:00 состоится 21-е (внеочередное) собрание Законодательной Думы Томской области, сообщает пресс-служба областного парламента.

В повестке заседания — проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»

Среди документов к вопросу, опубликованных на сайте Думы, — Проект постановления ЗДТО, в котором законодательный орган планирует поддержать принятие проекта федерального закона № 489161­7 в части повышения нормативного пенсионного возраста.

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