Томичей приглашают на субботник в Семилужки

12 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томского района

13 июля в 15:00 продолжится обустройство экологической тропы в рамках Всероссийской акции «Зелёный маршрут», сообщает пресс-служба администрации Томского района.

Первый субботник состоялся 26 июня, тогда школьники и неравнодушные жители села очистили от сухостоя прилегающий к водоёму лес.

В мероприятии примут участие местные жители, волонтёры и чиновники областной и районной администраций.

В этот раз к мероприятию также приглашают присоединиться всех желающих.

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