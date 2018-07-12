Томичей приглашают на субботник в Семилужки
12 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томского района
13 июля в 15:00 продолжится обустройство экологической тропы в рамках Всероссийской акции «Зелёный маршрут», сообщает пресс-служба администрации Томского района.
Первый субботник состоялся 26 июня, тогда школьники и неравнодушные жители села очистили от сухостоя прилегающий к водоёму лес.
В мероприятии примут участие местные жители, волонтёры и чиновники областной и районной администраций.
В этот раз к мероприятию также приглашают присоединиться всех желающих.
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