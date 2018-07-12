В Томске откроется вторая "Вышка"

12 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске 13 июля откроется второй ресторан быстрого питания «Вышка». Заведение расположено на ул. Усова 11б на первом этаже (ранее в этом здании работал пицца-бар «Mario»).

Меню второй «Вышки» останется прежним: во-первых, весь набор популярного у томичей фастфуда - пицца, суши, роллы, шаурма, лапша на воке, бургеры, во-вторых, ланчи с супами и салатами (в том числе, навынос). Основные изменения - в интерьере: во втором заведении добавили мягкие зоны с диванчиками и мягкие барные табуреты.

"Вышка" - томская сеть ресторанов быстрого питания, основанная тремя учредителями из разных регионов Сибири. Первое заведение сети открылось несколько месяцев назад в подвале "Гостиного двора" (пр. Ленина, 1). По словам соучередителя сети Ирины Ширшовой, в планах дальнейшее расширение - ремонт второго этажа здания и открытие новой точки в другом районе города до конца 2018 года. Пока место под следующее заведение не определено.

Подробнее о меню "Вышки" можно почитать в нашей январской рецензии

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