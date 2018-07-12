В Томске эвакуирован жилой дом (ФОТО)

12 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

Сегодня произошло обрушение внутренних конструкций в доме по адресу: ул. Свердлова, 6/1, сообщает Иван Темерев (ТО ПСС). Ранее дом был признан аварийным.

Жильцы эвакуированы, доступ к дому перекрыт. Сейчас хозяева квартир под контролем спасательных служб допускаются в здание, чтобы забрать необходимые вещи.

Как позже уточнили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Томской области, на стенах квартир образовались трещины, в одной из квартир обрушилась печь. Проводится проверка.

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