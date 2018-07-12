В Томской области установлен особый противопожарный режим

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

В связи с жаркой сухой погодой и повышением пожарной опасности в лесах, в регионе особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба областной администрации. Он продлится до 24 июля.

В период действия режима категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. Нельзя жечь сухую траву, в том числе на землях сельхозназначения, оставлять в лесу горящие спички, окурки и другие пожароопасные предметы. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличены вдвое.

Сейчас в регионе установился высокий (4,0) класс пожарной опасности в лесах, действующих возгораний нет.

О возгораниях в лесу жителей Томской области просят сообщать на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-9400.

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