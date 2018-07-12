Поезд-музей прибудет в Томск в июле

12 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томичей приглашают на передвижную выставку о железнодорожном транспорте. 21 и 22 июля передвижной выставочный комплекс остановится на станции «Томск-I». Посетить его смогут все желающие, сообщает пресс-служба мэрии.

В поезде 12 вагонов, 9 из которых — выставочные. В них развернуты экспозиции об истории отечественных железных дорог и современных технологиях в этой отрасли. Посетители выставки увидят модели подвижного состава и путевой техники, железнодорожной инфраструктуры и энергосберегающие системы, смогут попробовать себя в роли машиниста на действующем обучающем тренажере. Свои экспонаты в поезде, наряду с ОАО «РЖД», представляют ОАО «РОСНАНО» и другие компании.

Передвижной выставочный комплекс будет открыт для экскурсий два дня с 10.00 до 19.00. Начало последней экскурсии в 18.15, перерыв с 13.00 до 14.00.

Стоимость билета на экскурсию составляет 70 рублей, для детей до 12 лет, студентов и слушателей учебных заведений бесплатно.

Много фотографий с прошлогодней выставки — здесь.

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