Названа причина дымки над Томском

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Причин образования дымки или смога, которые наблюдают жители ряда районов, две: испарение воды в безветренную погоду и природные пожары в соседних субъектах, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на гидрометцентр.

«В некоторых районах Томска наблюдается замутнение атмосферы — своего рода оптическое явление, которое происходит из-за испарений над водными объектами и характерно в безветренную и ясную погоду. Кроме того, автомобильные выхлопные газы дольше задерживаются в нижних слоях атмосферы», — сообщила ведущий синоптик Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Лимбрехт.

Специалисты Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ежедневно проводят отбор проб атмосферного воздуха: его загрязнение не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК) углекислого газа, сажи и других веществ, негативно влияющих на здоровье людей.

Вместе с тем, по информации регионального управления МЧС, в южных и юго-восточных районах Томской области возможны образование дымки и запах гари — это следствие природных пожаров на территории соседних регионов. В Томской области действующих природных возгораний нет, однако из-за жаркой погоды в регионе установлен высокий (4,0) класс пожарной опасности.

Специалисты МЧС рекомендуют соблюдать правила поведения в лесах и меры личной безопасности, а при ухудшении самочувствия — обращаться в ближайшие лечебно-профилактические учреждения.

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