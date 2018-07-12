16 и 21 июля в Томске пройдут экскурсии по фотовыставке «Негород»

12 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Александр Кустов

16 и 21 июля томичей приглашают на экскурсии по выставке «Негород», сообщает Сибирский филиал Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

«Негород» — это серия черно-белых фотографий Александра Кустова, сделанных в родном селе Российка Красноярского края в период с 1973 по 2013 год. Опытный фотограф-любитель в своих снимках показывает неожиданный портрет современной российской глубинки.

В фотопроекте нет поломанных комбайнов, плохих дорог с заросшими бурьяном полями и валяющимися мужиками. Александр снимает лица крестьян, их детей, так, как фотографируют своих родных.

Адрес: Сибирский филиал РОСИЗО-ГЦСИ, Томск, пер.Нахановича, 3а. Вход бесплатный.

Время работы выставки: по будням до 13 июля с 14.00 до 16.00, с 16 по 20 июля с 12.00 до 18.00.

Даты проведения экскурсий: 16 июля 18.30, 21 июля 14.00.

Телефон для справок: +7-909-549-19-01

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