В субботу в Томске состоятся соревнования по конному спорту

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

14 июля в 9.00 начнутся открытые городские старты по конкуру на ипподроме «Баланс» (пер. Нижний, 29), сообщает пресс-служба мэрии.

В соревнованиях примут участие порядка 50 пар, состоящих из всадника и лошади. Каждой из них предстоит преодолеть маршрут конкура с преодолением десяти препятствий высотой от 0,9 до 1,2 метра. Оценивать прохождение испытаний будут судьи, которые выставят оценки за чистоту исполнения маневров и резвость лошади.

Возраст всадников-участников соревнований — от 12 до 50 лет, это воспитанники томских конных клубов. Победители будут определены в трех возрастных группах: среди детей (12-14 лет), юношей и девушек (14-18 лет) и во взрослой категории. Старты завершатся церемонией награждения: победители получат дипломы, медали и призы от администрации Советского района.

Для гостей состязаний также запланирована конкурсная программа с вручением сладких сувениров. Вход на мероприятие свободный.

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