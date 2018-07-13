На «Семилуженском поле» выберут лучшие бороды и усы

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

21 июля в рамках фестиваля исторической реконструкции «Семилуженское поле» состоится II региональный чемпионат бороды и усов, сообщает администрация города Томска.

В этом году конкурс пройдет в номинациях «Усы», «Щетина», «Борода фристайл», «Борода до пяти сантиметров», «Борода свыше пяти сантиметров». Для тех, кто по тем или иным причинам не может позволить себе растительность на лице, существует отдельная конкурсная категория — «Борода-подделка»: здесь участники могут проявить креативность и удивить членов жюри творческим подходом.

Принять участие в чемпионате может любой желающий, регистрация конкурсантов будет проходить в группе «BIG BRO Томск – мужская парикмахерская» «ВКонтакте». Победители соревнования получат призы от организаторов конкурса.

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