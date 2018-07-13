За выезд в Мексику томичка заплатила более миллиона рублей

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Томичка в стремлении уехать в Мексику выплатила всю задолженность по возмещению материального ущерба, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Гражданка, совершив мошенничество в крупном размере, по решению суда была обязана выплатить долг обманутым ею клиентам в размере одного миллиона рублей. Долгое время должница скрывалась от судебных приставов, в связи с чем была объявлена в розыск и ограничена в праве выезда за пределы РФ.

Однако, когда возникла необходимость выезда за границу, сама явилась на прием в отдел судебных приставов и потребовала отменить вынесенное ограничение. Пристав пояснила, что покинуть страну она сможет только в том случае, если полностью погасит задолженность. Через несколько дней полмиллиона рублей поступили на депозитный счет отдела, а оставшуюся сумму гражданка обязалась перечислить в ближайшее время.

Позднее неплательщица вновь решила попытать счастья и написала обращение на имя начальника отдела с требованием отменить запрет на выезд за пределы РФ. Мотивировала свою позицию гражданка тем, что ей необходимо лететь в Мексику по служебной необходимости.

Должнице разъяснили, что в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об исполнительном производстве», установленные для должника ограничения, в том числе на выезд из страны, подлежат отмене одновременно с окончанием исполнительного производства. Поскольку задолженность ею не погашена в полном объеме, основания для окончания исполнительного производства отсутствуют.

Получив ответ на обращение, должница перевела остаток денежных средств на депозитный счет Межрайонного отдела, включая исполнительский сбор в размере 68 тысяч рублей. В этот же день судебным приставом было вынесено постановление об отмене запрета на выезд из Российской Федерации.

УФССП России по Томской области напоминает: узнать о задолженности и оплатить ее можно через интернет-сервис «Узнайте о своих долгах»! (Банк данных исполнительных производств) на официальном сайте УФССП России по Томской области.

Тэги/темы: