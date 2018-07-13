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Томская компания разработала высокоточную систему распознавания лиц

Томские новости, Образование и наука, Инновации и технологии, Техника дела Биометрический алгоритм высокоточную систему распознавания лиц Томская компания разработала высокоточную систему распознавания лиц

Томская компания НПК «Техника дела» разработала высокоточную систему распознавания лиц, сообщает Региональный инновационный портал.

Программу можно использовать для опознания лиц, находящихся в розыске, на пропускных пунктах, для контроля доступа к технологическому оборудованию промышленных предприятий.

Томская система — это уникальная отечественная разработка. Биометрический алгоритм системы работает на базе хорошо обученной нейронной сети. Система способна обеспечить высокую точность распознавания лица человека как в неподвижном состоянии, так и в процессе движения в составе группы лиц.

«Наша система может быть востребована в огромном количестве применений: везде, где требуется опознать, или подтвердить личность человека. На сегодняшний день, система используется правоохранительными органами для определения лиц, находящихся в розыске. Ведутся работы по использованию распознавания лиц в системах контроля доступа. Продукт достаточно адаптивный. Наличие развитого программного интерфейса позволяет использовать сервис распознавания лиц в составе других программно-аппаратных комплексов» — отметил заместитель директора НПК «Техника дела» Сергей Рябков.

На данный момент система проходит сертификацию для использования в программе «Безопасность на транспорте».

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