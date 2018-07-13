Томская компания разработала высокоточную систему распознавания лиц

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Томская компания НПК «Техника дела» разработала высокоточную систему распознавания лиц, сообщает Региональный инновационный портал.

Программу можно использовать для опознания лиц, находящихся в розыске, на пропускных пунктах, для контроля доступа к технологическому оборудованию промышленных предприятий.

Томская система — это уникальная отечественная разработка. Биометрический алгоритм системы работает на базе хорошо обученной нейронной сети. Система способна обеспечить высокую точность распознавания лица человека как в неподвижном состоянии, так и в процессе движения в составе группы лиц.

«Наша система может быть востребована в огромном количестве применений: везде, где требуется опознать, или подтвердить личность человека. На сегодняшний день, система используется правоохранительными органами для определения лиц, находящихся в розыске. Ведутся работы по использованию распознавания лиц в системах контроля доступа. Продукт достаточно адаптивный. Наличие развитого программного интерфейса позволяет использовать сервис распознавания лиц в составе других программно-аппаратных комплексов» — отметил заместитель директора НПК «Техника дела» Сергей Рябков.

На данный момент система проходит сертификацию для использования в программе «Безопасность на транспорте».

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