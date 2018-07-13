Абитуриент-трехсотбалльник поступает в Томский госуниверситет

13 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский госуниверситет стал единственным вузом Томска, куда подал документы абитуриент, набравший максимальные 100 баллов ЕГЭ по трем предметам – русскому языку, информатике и физике, сообщает пресс-служба вуза.

Глеб Уткин заинтересовался бакалавриатом «Программная инженерия» Высшей IT-школы ТГУ.

– Изначально я планировал изучать фундаментальную информатику. По моему мнению, её лучше всего преподают в Томском госуниверситете, – подчеркнул абитуриент. – Из томских вузов документы подал только на программную инженерию в ТГУ. Мне нравится информатика и программирование, но еще я увлекаюсь и общественными науками, уже несколько раз посещал открытые лекции философского факультета ТГУ.

Как говорится в сообщении, первокурсникам ТГУ с высокими баллами ЕГЭ (90 и выше), как и в прошлые годы, будет выплачиваться повышенная ректорская стипендия, а иногородним предоставят бесплатные места в общежитии и компенсируют стоимость проезда до Томска.

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