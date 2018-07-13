«Пятница в нескучном саду» пройдет во дворе Томского краеведческого музея

13 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей

В саду Томского краеведческого музея (пр. Ленина, 75) сегодня пройдет музыкальный вечер, сообщает пресс-служба мэрии.

С 17.00 на площадке будет работать диджей Khudov. А с 19.00 прямо на открытом воздухе будет играть кавер-группа Playlist, в репертуаре которой хиты зарубежной и отечественной поп- и рок-музыки.

На территории будет также расположен фудкорт, можно будет поиграть в настольные игры, почитать, расслабиться на траве. Для детей будет оборудована площадка.

Посетители «Пятниц в нескучном саду» смогут получить пригласительный билет на все выставки из фондов Томского областного краеведческого музея.

Стоимость билета - 200 рублей.

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