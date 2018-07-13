В Новосибирском зоопарке появились детеныши манула (ФОТО)

13 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Шадрин. Сайт Новосибирского зоопарка

Мамы-манулы начали выводить своих детенышей на прогулки, и посетители могут наблюдать за малышами, сообщается на сайте Новосибирского зоопарка.

У самой многодетной в этом году самки 20 мая родились шесть котят. Первые месяцы малыши находились в укрытии, но теперь мама стала разрешать им играть в открытом вольере.

Чуть раньше мамой стала еще одна самка манула, она сейчас кормит двух котят, а трех пришлось забрать через 3 дня после рождения, так как малыши родились слабыми. На помощь призвали кормилицу – домашнюю кошку. Это семейство сейчас живет в вольере недоступном для наблюдения. Но, как уверяют сотрудники зоопарка, кошка стала трём маленьким манулам замечательной приёмной мамой, они хорошо набирают вес и развиваются по возрасту. Скоро они также переедут открытый вольер.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются с 1995 года. Котят манула распределяют по зоологическим паркам мира в рамках Международной и Европейской программ по сохранению вида. Потомки наших манулов сейчас живут в Германии, Чехии, Польши, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.

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