Тропу здоровья на «Буревестнике» продлят на километр

В этом году Тропа здоровья на «Буревестнике» будет продлена в этом году еще на километр, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В прошлом году подрядчик ООО «КузбассИнвестСтрой» в рамках контракта с департаментом дорожной деятельности и благоустройства выполнил в щебеночном исполнении 6200 метров трассы в продолжении уже существовавшей трехкилометровой Тропы здоровья. Отсыпка щебнем позволила использовать этот объект всесезонно — для велосипедного, лыжного спорта, скандинавской ходьбы и других видов спорта.

В этом году работы будут продолжены. Выбранный по конкурсу подрядчик — ООО «Градострой» выполнит очередной этап реализации проекта благоустройств, в результате чего тропа здоровья будет продлена еще на 1000 метров. Подрядчику предстоит расчистить территорию шириной 4 метра и протяженностью 1 километр, механизированным способом произвести выемку грунта, уплотнить основание, отсыпать дорожку шириной 3 метра щебнем и укрепить обочины.

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