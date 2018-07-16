Специалисты сделали прогноз урожая дикоросов

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Комиссия при департаменте лесного хозяйства Томской области на основе данных о фазах цветения и созревания растений, представленных лесничествами, установила сроки заготовки кедровой шишки, брусники, черники и клюквы в регионе, сообщает пресс-служба областной администрации.

По прогнозам специалистов лесного хозяйства урожай клюквы, брусники и черники ожидается на уровне прошлых лет и оценен на два балла из пяти. Урожайность кедрового ореха будет низкой — один балл.

Сбор черники с 20 июля разрешен в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском, Чаинском и Шегарском лесничествах. С 5 августа — в Васюганском, Верхнекетском, Каргасокском, Кедровском, Колпашевском, Бакчарском и Парабельском лесничествах.

С 25 августа разрешен сбор брусники в южных районах области. В Каргасокском, Кедровском, Колпашевском и Парабельском лесничествах бруснику можно собирать со 2 сентября.

С 1 сентября разрешен сбор клюквы в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском и Шегарском лесничествах, а с 10 сентября — на остальных территориях Томской области.

Заготавливать кедровую шишку с 25 августа можно в южной части региона, с 1 сентября — на территории Бакчарского, Васюганского, Верхнекетского, Каргасокского, Кедровского, Колпашевского и Парабельского лесничеств.

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