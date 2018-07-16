В Семилужках пройдет день памяти царской семьи

16 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

17 июля в с. Семилужки Томского района пройдет литургия, приуроченная к 100-летию гибели царской семьи, сообщает пресс-служба районной администрации.

После богослужения всех гостей пригласят посетить в дорожном павильоне Цесаревича новую выставку «Старый город. Приезд цесаревича Николая», посвящённой летописи Сибирских Афин и Восточному путешествию Николая II. Затем будет организован просмотр документального фильма о последних годах жизни царской династии.

Мероприятие начнется 17 июля по адресу: Томский район, с. Семилужки, ул. ул. Молодёжная, 1-б (Дорожный павильон Цесаревича), начало в 13:00.

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