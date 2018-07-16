Школьники из Томской области вошли в тройку лучших детей-кинематографистов России

16 июля 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Школьники Полина Александрова, Полина Котова и Артем Сысолятин из села Малиновка Томской области заняли третье место в конкурсе «Кинозал» Всероссийского творческого благотворительного проекта компании МТС «Поколение М». Партнером конкурса выступила «Русская Фильм Групп».

Победу ребятам принес короткометражный фильм «Offline-родители и online-дети», снятый в игровом жанре в реальных интерьерах домов ребят в селе Малиновка и с участием реальных родителей и учительницы авторов фильма. В дебютной киноработе сами выступили одновременно в качестве сценаристов, оператора и режиссеров монтажа.

Все участники творческой группы учатся в Малиновской средней школе, занимаются в школьном кинокружке. Ребята пробуют себя в разных творческих направлениях: режиссура и фотография, театральное искусство и написание сценариев.

«Для нас эта работа стала первым настоящим опытом съемки «короткого метра». Тему выбрали сами. И снимали. Вобщем, про себя. Акцент в фильме делался не только на смене ракурсов и планов, но и на увлеченной работе актеров. На победу вообще не рассчитывали. Поэтому были в легком шоке, когда узнали, что заняли третье место», — рассказывает Полина Александрова.

В творческом сезоне «Поколения М», который продолжался с октября 2017 по май 2018 года, дети со всей России загружали свои работы в 15 онлайн-конкурсах по разным направлениям искусства: театр, вокал, музыкальное творчество, хореография, фоторепортаж, робототехника, кино. Победителями сезона стали более 60 талантливых ребят из разных уголков страны.

«Юные таланты из Томской области впервые вышли в финал конкурса, получив признание мастеров. Ребятам всего по 15 -16 лет, но жюри высоко оценило авторское воплощение темы противоречий отцов и детей через призму современных технологий. Уверена, что это только первая ласточка и число томских участников конкурсов проекта «Поколение М» будет расти. Как и число неравнодушных жителей нашего города, которые «лайкают» работы томичей и ребят из других регионов, оставляют комментарии и делятся новостями проекта, а значит, помогают не только юным талантам, но и тяжелобольным детям со всей страны. Ведь каждая онлайн-активность на официальных площадках проекта переводится МТС в реальные деньги, которые направляются на лечение тяжелобольных детей», — отметила директор филиала МТС в Тоской области Марина Фещенко.

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