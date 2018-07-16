Три девушки из Томска прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис».

16 июля 2018 / Партнерский материал / Фото: предоставлено организаторами

14 июля в Томске состоялся региональный кастинг 9-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис».

По итогам кастинга к полуфиналу допущены сразу три сотрудницы местных компаний:

1. Зоткина Анна, smm-менеджер компании Sheikh

2. Малышева Диана, инженер АО «НПФ «Микран»

3 Сперкач Елизавета, менеджер проектов группы компаний DI Group

Региональные кастинги для участия в полуфинале конкурса продолжаются. Впереди еще 7 городов, в которых состоится отбор. Ознакомиться с анкетами участниц, успешно прошедших отборочные туры, можно на сайте «Мисс Офис». Только 100 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал шоу выйдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит звание «Мисс Офис – 2018» и главный приз — 2 000 000 рублей.

Помимо главного приза, в финале конкурса будут разыграны путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы!

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» — это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году компанией «Комус». За восемь лет в оргкомитет конкурса пришло более 80 000 заявок на участие. В 2018 году планируется провести 30 региональных кастингов.

Отправить заявку на конкурс прямо сейчас — www.missoffice.ru/anketa.php

Подробности по тел.: + 7 (495) 995 00 43 (Москва)

Учредитель конкурса — компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.ru

vk.com/missoffice

www.instagram.com/missoffice_official/

www.facebook.com/missoffice/

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