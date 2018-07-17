Ежегодный пикник Бургерлаба в Томске: фудкорт, маркет и музыка

21 июля в Томске в сквере Краеведческого музея состоится ежегодный Пикник Бургерлаба от команды b.family.

Гостей ждет много музыки, игры для детей и взрослых и фирменные блюда от The Burger Lab.

«Наш пикник — легкая летняя дружеская вечеринка на открытом воздухе. Мы хотим

сделать этот день веселым, интересным и насыщенным праздником для взрослых и детей!», — говорят организаторы пикника.

В этом году программу мероприятий расширили: в ней дэнс-баттлы, кулинарные мастер-классы, игротека с настолками, йога, маркет с томскими товарами и море музыки — с 21.00 она будет «живой», а в 23.00 начнется вечеринка с диджеями. К фудкорту со вкусной едой и холодными напитками прилагается удобная лаунж-зона — зеленый газон с креслами-мешками и гамаками.

Отдельная программа подготовлена для детей: мастер-класс по изготовлению барабанов от развивающего центра «Моцарт с пеленок», кулинарный мастер-класс от «Хорошей кухни», песочница с игрушками и развивающие детские эко-игрушки «Барбарикум».

Когда: 21 июля 2018 года с 11.00 до 2.00

Где: сквер Краеведческого музея, пр. Ленина, 75, Томск

Подробнее о пикнике: группа события ВКонтакте

Тэги/темы: