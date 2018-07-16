В Лагерном саду разобрали фан-зону

16 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Начались работы по благоустройству на нижней террасе Лагерного сада, сообщает пресс-служба мэрии.

Компания-подрядчик — ООО «Голден Строй» — приступила к демонтажу трибун. Большие экраны, которые использовались для трансляции матчей чемпионата мира по футболу — 2018, демонтированы и переданы управлению культуры Томска.

Экраны будут использовать на всех крупных городских общественных мероприятиях и праздниках, первым из которых станет День томича.

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