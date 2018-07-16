В Лагерном саду разобрали фан-зону
16 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
Начались работы по благоустройству на нижней террасе Лагерного сада, сообщает пресс-служба мэрии.
Компания-подрядчик — ООО «Голден Строй» — приступила к демонтажу трибун. Большие экраны, которые использовались для трансляции матчей чемпионата мира по футболу — 2018, демонтированы и переданы управлению культуры Томска.
Экраны будут использовать на всех крупных городских общественных мероприятиях и праздниках, первым из которых станет День томича.
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