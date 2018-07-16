В Томске сгорел деревянный дом на Красноармейской, 84

16 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Темар Заболотный

В Томске сгорел расселенный деревянный дом на Красноармейской, 84. Сообщение о пожаре поступило 15 июля 2018 г. в 18:17, через три часа пожар был ликвидирован. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Томской области, площадь пожара составила 206 кв.м. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники, 28 человек.

Красноармейская, 84 после пожара Фото: Темар Заболотный

Здание по Красноармейской, 84 не попало в список домов-памятников деревянного зодчества, тем не менее, с ним связана интересная история. В нем в течении долгого времени проживала семья Зилингов.

Прибалтийский немец Карл Оттович Зилинг был выходцем из Лифляндии. Окончив фармацевтическое отделение Императорского Дерптского университета и получив звание провизора, в 1888 году в Екатеринбурге он женится на дочери аптекарей Виктории Вейерсберг и перебирается в Томск.

1. Виктория и Карл Зилинги 2. Семейство Зилингов в 1915-м году 3. Зилинги в начале 1930-х - последнее фото Карла Зилинга Фото: из архива семьи Зилингов

В Альбоме студентов Дерптского университета упоминается, что Карл Зилинг являлся владельцем аптеки в замке Шваненбург в Лифляндии (на северо-востоке современной Латвии), а с 1889-го одновременно арендует аптеку в Сибири. По сохранившимся данным, в Томске он начинает работать зав.отделом в аптеке «Штоль и Шмитъ», позднее становится управляющим на предприятиях «Штоля и Шмита», а потом и Роберта Крюгера. Здесь же у Карла и Виктории появляются на свет шестеро детей.После революции Зилингов ждет немало трагических событий — от смерти Карла Оттовича в 1933 году в тюрьме до расстрела его сына Альфреда в 1938-м. В доме вплоть до его расселения в 2000-2010-х проживали томские потомки семьи Зилингов.

Почитать подробнее о семействе Зилингов можно здесь.

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