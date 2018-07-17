В Томской области в этом году родилась одна тройня и 63 пары двойняшек

Томский Обзор / Фото: 17 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

За шесть месяцев 2018 года органы ЗАГС Томской области зарегистрировали 5 786 актов о рождении, в их числе 63 пары двойняшек и одна тройня, сообщает пресс-служба администрации Томской области

Мальчиков родилось больше, чем девочек: 2 970 против 2 783. Первенцами в семье стал 2 161 новорожденный, вторыми детьми — 2 204 ребенка, третьими и более — 1380 малышей.

Самыми популярными именами среди новорожденных стали Артем (156), Михаил и Александр (по 135), Дмитрий (104), Иван (101), Максим (98), а также София/Софья (160), Анна (115), Виктория (105), Анастасия (101) и Варвара (96). Среди редких имен, выбранных родителями, — Бронислав, Еремей, Кузьма, Пантелей, Светозар, Каталея, Любава, Настасья, Пелагея, Степанида и Авдотья.

Тэги/темы: