В Томской области состоялся мотокросс (ФОТО)

На территории Первомайского и Тегульдетского районов прошли этапы чемпионата Томской области по мотокроссу, сообщает пресс-служба Законодательной думы Томской области. Их инициатором выступил депутат Дмитрий Никулин.

На протяжении двух дней 50 спортсменов соревновались в умении проходить специальные трамплины и повороты. Для этого в обоих районах соорудили трассы для мотокросса. Планируется, что летом следующего года в районах пройдут очередные соревнования по мотогонкам.

Победителями и призерами соревнований были признаны спортсмены из Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и республики Хакасия, Самым юным гонщиком стал кемеровчанин Захар Голиков, участвующий в заездах на маленьком мотоцикле с объемом двигателя всего 50 кубических сантиметров, а самым возрастным — спортсмен из Абакана (республика Хакасия) Юрий Щеглов, выступающий в классе «мотоциклы с колясками - "Урал"»: в в этом году ему исполнилось 80 лет. В соревнованиях принял участие и сам депутат, который в итоговом зачете в классе «ветераны» занял четвертое место.

Кроме спортивной программы, для жителей районов были организованы культурно-развлекательные мероприятия: в Первомайском районе выступил ансамбль народной песни, а в Тегульдетском — свои творческие возможности продемонстрировала музыкальная группа из города Томска.

По словам Дмитрия Никулина, который сам входит в десятку сильнейших спортсменов – ветеранов по мотокроссу в Сибири, основная задача мероприятия состоит в развитии новых направлений спорта в муниципалитетах области.

— Конечно же, цель таких мероприятий не в том, чтобы одномоментно создать мощную мотосекцию в сельских районах, выпускники которой начнут демонстрировать выдающиеся результаты на кубковых состязаниях. Гораздо важнее привить любовь к спорту в целом. Посмотрите на опыт международных соревнований: во многих видах выигрывают представители не самых больших и не самых, казалось бы, спортивных стран. Многие эксперты задают вопросы: «Почему?». «Каким образом страны, в которых проживает несколько миллионов человек, и где нет многомиллиардных вливаний в спорт, добиваются таких результатов?» Я бы ответил на эти вопросы следующим образом: в этих странах есть система популяризации занятий спортом. Аналогичную систему, которая функционировала в Советском Союзе, нам нужно воссоздавать заново. В противном случае, все инвестиции в спортивную инфраструктуру не дадут ожидаемых результатов, — отметил Никулин.

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